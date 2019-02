El adiós de Pelé a Banks, el hombre que le impidió un gol

"Hoy siento una gran tristeza en mi corazón y le envío mis condolencias a la familia de la que estaba tan orgulloso (...) Descansa en paz, amigo mío. Sí, eras un portero con magia. Pero también eras mucho más. Eras un gran ser humano", escribió en su Facebook el astro mundial Pelé tras enterarse del fallecimiento de Gordon Banks, el hombre que le atajó un golazo seguro en 1970.

El portero inglés, Gordon Banks, que fue parte de la escuadra que en 1966 le dió por primera y única vez la Copa del Mundo a Inglaterra, falleció este martes a los 81 años.

Sin embargo, el podio del campeonato mundial no fue lo que lo llevó del todo a la cima, sino la grandiosa atrapada que le hizo al mismísimo Pelé.

Fue en el Mundial de México 1970. Inglaterra disputaba la fase de grupos ante Brasil. Los europeos caían 1-0 cuando Pelé se acercó al área opuesta tras un excelente pase de Jairzinho, inyectando un cabezazo para marcar el gol decisivo. Pero no esperaba la astucia de Banks, quien con una estirada increíble logró detener lo que parecía un gol seguro, impidiendo el 2-0.

En su cuenta de Facebook, el brasileño volcó palabras de despedida para quien es considerado el mejor portero inglés de la historia. "Para muchas personas, el recuerdo de Gordon Banks está definido por esa atajada. Y entiendo la razón. Esa parada fue una de las mejores que he visto, en la vida real y en los miles de partidos que he visto desde ese momento. Cuando eres futbolista, enseguida sabes lo bien que has golpeado la pelota. El cabezazo fue exactamente como esperaba, exactamente a dónde quería que fuera. Y estaba listo para celebrarlo", escribió Pelé.

"Pero este hombre, Banks, apareció ante mis ojos, como una especie de fantasma azul. Salió de la nada e hizo algo que no creía posible. Sacó el cabezazo (...) En ese momento no podía creer lo que veía. E incluso cuando lo veo ahora no puedo creerlo. No puedo creer cómo llegó tan lejos, tan rápido", reseñó.

Pelé confesó: "Marqué muchos goles en mi vida, pero hay mucha gente que cuando se encuentra conmigo me pregunta sobre esa jugada (...) Me alegro que haya salvado mi cabezazo, porque ese acto fue el comienzo de una amistad que siempre atesoraré. Cada vez que nos reuníamos, siempre era como si nunca hubiéramos estado separados".

A tan sólo dos años luego de su gran "atajada", Banks sufrió un accidente de tránsito que lo hizo perder la visión del ojo derecho y terminar con su carrera futbolística, la que batalló en 628 partidos durante 15 años.

La familia del campeón de "Los Tres Leones", como se conoce a la escuadra inglesa, así comunicó este martes: "Estamos devastados con su pérdida, pero tenemos muchos grandes recuerdos y no podríamos estar más orgullosos de él", añadieron.

Asimismo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, extendió sus condolencias a familiares y amigos de Banks.

"Es muy triste conocer la muerte de Gordon hoy. Fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol, y no sólo será recordado por sus actuaciones en la cancha, sino también por ser un campeón y un caballero fuera de ella", declaró.

"Como miembro de la selección inglesa que ganó la Copa Mundial de la FIFA 1966, Gordon será siempre recordado como una leyenda y un icono del fútbol. (...) En el nombre de la FIFA y de toda la comunidad del fútbol me gustaría extender mis sinceras condolencias a los amigos y familiares de Gordon", añadió Infantino.