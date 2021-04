Partido Socialista de Chile busca juicio político contra Piñera

La directiva del Partido Socialista de Chile instó a sus diputados para que evalúen una posible acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, tras la decisión del Gobierno de acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) para bloquear el proyecto para el tercer retiro del 10 por ciento.

LEA TAMBIÉN: Gobierno chileno presenta requerimiento para frenar tercer retiro

El colectivo expresó en un comunicado que el gobernante “de forma persistente ha decidido no escuchar. No ha escuchado a la oposición, no ha escuchado a sus propios parlamentarios y no ha escuchado al pueblo de Chile. La situación es insostenible en todos los aspectos: en lo sanitario, en lo social y en lo económico”.

A todo esto, se añade que “el deplorable manejo del Gobierno y la desidia e insensibilidad de Sebastián Piñera, nos impone una obligación ética y política de carácter ineludible”. Por eso, el PS solicitó a sus parlamentarios que recaben antecedentes para emprender un juicio político contra el jefe de Estado.

��������������������́��: Mesa Directiva del #PS solicita a su Bancada de Diputadas y Diputados estudiar acusación constitucional contra Piñera pic.twitter.com/gZSAH8J8wa — Partido Socialista de Chile (@PSChile) April 21, 2021

La medida de Piñera avivó un cacerolazo nacional que derivó en barricadas y violentas protestas en las calles, similar al estallido social de 2019 en sus inicios.

Este martes, el jefe de los socialistas en la Cámara, Marcelo Schilling, apuntó que no estaban disponibles para apoyar esa iniciativa. De acuerdo con Schilling, la oposición no estaba unida como para impulsar una acusación constitucional y esa medida solo posibilitaría que Chile Vamos se uniera.

No obstante, en conversación con medios locales, algunos diputados socialistas afirmaron que estaban abiertos a respaldar un proyecto de este tipo, sin importar la decisión del colectivo partidista.

Por su parte, el partido Comunes también reaccionó contra el anuncio del Gobierno. Su presidente, Jorge Ramírez, expresó que “el Presidente Piñera es un irresponsable con su decisión de llevar al TC el proyecto del tercer retiro. Se ha convertido en un estorbo para la gente que necesita con urgencia ayuda y que este gobierno niega constantemente. Está estirando el chicle de forma peligrosa y creo que hay que trabajar en una acusación constitucional por no cumplir con su mandato constitucional de proteger a las chilenas y chilenos”.

�� Antes les manifesté mi disposición a firmar. Ahora es oficial: como Frente Amplio impulsaremos una #AcusaciónConstitucionalAPiñera, junto a las bancadas de la oposición que estén disponibles#Cacerolazo #TerceRetiro10ciento #ElPeorGobernadorDeLaHistoria pic.twitter.com/8Z9prmK3AI — Diputada Mix ���� (@Claudia_Mix) April 21, 2021

La diputada Claudia Mix criticó duramente el contexto que vive Chile, “la situación en nuestro país está llegando a un punto crítico. La incapacidad del gobierno de responder a las necesidades de la gente tiene a las familias en la pobreza. No podemos seguir tolerando esta situación”.

La comisión de Constitución del Senado discutirá el proyecto del tercer retiro este miércoles y se prevé que también sea debatido en Sala esta semana.