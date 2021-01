Partido brasileño denuncia a Bolsonaro por atraso en vacunación

O PDT entrou com ação no STF contra Bolsonaro por crime de responsabilidade. Vamos enfrentar o descaso do Governo Federal, que não se importa com a vida dos brasileiros. Saiba mais pela fala do nosso presidente nacional, @CarlosLupiPDT. https://t.co/PbslsU2vyv #PDT #ImpeachmentJá pic.twitter.com/SrIydzybh0