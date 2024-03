Parlamento elige a Asif Ali Zardari nuevo presidente de Pakistán

Hon. Speaker National Assembly Sardar Ayaz Sadiq Congratulates Asif Ali Zardari on His Re-election as President of Pakistan.#PresidentialElection2024 @AyazSadiq122 @AAliZardari @GovtofPakistan @appcsocialmedia @demp_moib @pid_moib @PTVNewsOfficial @RadioPakistan pic.twitter.com/dL0RAMPIxP