Palestina agradece a Eslovenia reconocimiento del Estado palestino

وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار #سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين ���� ����



The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates welcomes #Slovenia's decision to recognize the State of #Palestine



ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار الذي اتخذته حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة… pic.twitter.com/vtsYY0WYWo