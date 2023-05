OMS desaconseja uso de edulcorantes no azucarados

La sugerencia se corrobora en los resultados de una investigación previa que apunta a que el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reiteró este miércoles la necesidad de abandonar el uso de edulcorantes no azucarados, porque pueden contribuir al sobrepeso y el desarrollo de otras enfermedades, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OPS) emitiera una directriz en la que desaconseja su uso.

LEA TAMBIÉN: OMS pide uso seguro de herramientas de inteligencia artificial

En este sentido, el ente argumentó que la sugerencia se corrobora en los resultados de una investigación previa que apunta a “que el uso de edulcorantes no azucarados no confiere ningún beneficio a largo plazo en la reducción de la grasa corporal en adultos o niños”.

A ello se suman posibles efectos no deseados de su uso continuado, como un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

�� La Organización Mundial de la Salud ha publicado una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles.



ℹ️ Lee más ����https://t.co/QlVKWSwHIg pic.twitter.com/gJusYMY625 — OPS/OMS (@opsoms) May 17, 2023

El Director de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, Francesco Branca, manifestó que "la sustitución de azúcares libres por edulcorantes no ayuda a controlar el peso a largo plazo. Las personas deben considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como consumir alimentos con azúcares naturales, como la fruta, o alimentos y bebidas no azucarados".

"Los edulcorantes sin azúcar no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional. Las personas deberían reducir totalmente el dulzor de la dieta, desde una edad temprana, para mejorar su salud”, sentenció.

De acuerdo con la OMS, la sugerencia alcanza a todas las personas con excepción de quienes padecen diabetes preexistente, e incluye todos los edulcorantes no nutritivos sintéticos y naturales o modificados que no están clasificados como azúcares y se encuentran en alimentos y bebidas manufacturados.

El ente no extendió la recomendación a los productos de higiene y cuidado personal que contienen edulcorantes no azucarados como dentífricos, cremas para la piel y medicamentos, ni a los azúcares y alcoholes de azúcar (polioles) bajos en calorías, que contienen calorías y, por tanto, no se consideran edulcorantes no azucarados.