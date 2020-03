Otro mito: ¿El coronavirus se transmite por aire?

Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el domingo descartó que la transmisión del nuevo coronavirus (Covid-19) se realice a través de partículas suspendidas en el aire.

En una revisión de toda la evidencia científica hasta la fecha, la OMS aclaró que este virus no se contagia por el aire y refutó la investigación publicada el pasado 17 de marzo, en The New England Journal of Medicine, la cual refería que el Covid-19 podía mantenerse en el aire hasta tres horas y media, mientras que en superficies como el plástico y el acero inoxidable, podía permanecer hasta tres días.

La OMS consideró que el citado estudio “no refleja un entorno clínico en el que se realicen procedimientos de generación de aerosol, es decir, este fue un procedimiento de generación de aerosol inducido experimentalmente”.

La organización explicó que, cuando las partículas de gotitas son mayores que 5-10 micrómetros (equivalente a una millonésima parte de un metro) de diámetro, se denominan gotitas respiratorias, mientras que si son mayores de esta media, se denominan núcleos de gotas.

Es así que refieren que la transmisión por el aire es diferente de la transmisión de gotas, pues la primera implica que los núcleos de gotas pueden permanecer en el aire durante largos períodos y transmitirse a las personas a distancias superiores a un metro. Sin embargo, mencionaron que un análisis de 75.465 casos de Covid-19 en China no registró dicha transmisión aérea.

Uso de mascarillas

La OMS recomendó un uso apropiado y racional de todos los Equipos de Protección Personal (EPP), especialmente, en los trabajadores de la salud, a quienes recomienda capacitación del personal, la adecuada adquisición y disponibilidad de dichos materiales, y otros suministros e instalaciones.

Sobre las máscaras, en su Guía de Uso racional de EPP para Covid-19, la OMS instó a usar una máscara médica solo si se tienen problemas respiratorios o síntomas, realizando siempre la higiene de las manos luego de desechar este medio de protección.

En cuanto al empleo de mascarillas por aquellas personas que no tienen síntomas, escriben que no recomiendan su uso pues “las máscaras, cuando no están indicadas, pueden causar costo innecesario, una carga de adquisición y una falsa sensación de seguridad que puede conducir a descuido de otras medidas preventivas esenciales”.

Formas de contagio del Covid-19

La OMS reiteró que el nuevo coronavirus se contagia por las gotitas resultantes tanto de los estornudos como de la tos o exhalación.

En su investigación, explicaron que dicha transmisión ocurre cuando una persona se encuentra en contacto cercano, dentro de un metro de distancia con alguien que evidencia síntomas respiratorios y, por lo tanto, corre el riesgo de tener boca, nariz u ojos expuestos.

Asimismo, aseguran que la transmisión también puede ocurrir en el entorno inmediato alrededor de la persona infectada, a través de fómites, aquellos objetos o materiales inertes que pueden contaminarse con estiércol, sangre, orina, saliva o fluidos fetales.

La OMS advierte que la transmisión del virus “puede ocurrir por contacto directo con personas infectadas y contacto indirecto con superficies en el entorno inmediato o con objetos utilizados en la persona infectada”, por ejemplo, estetoscopios o termómetros.

Recomendaciones de la OMS

En cuanto a la transmisión y contagio del nuevo coronavirus, el organismo manifiesta que tanto las medidas preventivas como las de mitigación son clave.

La OMS sugiere una serie de medidas preventivas efectivas en la comunidad, entre las que incluyen: Realizar la higiene de manos con frecuencia, usando un gel antibacterial con base de alcohol si las manos no están visiblemente sucias, y cuando lo estén, con agua y jabón; evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

“Practicar la higiene respiratoria al toser o estornudar en un codo o tejido doblado y luego inmediatamente desecharlo; y mantener la distancia social a un mínimo de un metro de personas con síntomas respiratorios”, subraya la OMS.