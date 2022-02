Muere Rubén Collio, reconocido activista mapuche chileno

Rubén Collio, reconocido activista mapuche, falleció la madrugada de este miércoles en un accidente de tráfico en Villarica, 80 kilómetros al sureste de Temuco, en Chile, confirmaron medios locales y organizaciones vinculadas a las luchas del pueblo Mapuche.

Rubén Collio fue esposo de la también activista ambiental Macarena Valdés, mujer que fue encontrada sin vida luego de años de lucha en el año 2016. Desde la muerte de Valdés, conocida como "La Negra", Collio buscó incansablemente justicia por su compañera.

Sobre ese particular, Collio dijo: "podría dedicar toda mi vida a buscar justicia, la ‘Negra’ vale la pena (…) Ella me entregó amor… calidad de amor, calidad de vida. Me entregó a mis hijos. Yo jamás voy a tener cómo compensar todo lo que me dio. Esto no es desgaste, es amor nomás. Es lo mínimo que uno puede hacer por una persona que de verdad valora… y vamos a seguir hasta el final. Nos vamos a seguir fortaleciendo y reinventando hasta que consigamos lo que creemos que es justo".

Con profundo dolor por la partida del Peñi Ruben Collio, un luchador inclaudicable en defensa del territorio Mapuche

Nos deja sin haber logrado justicia para su compañera Macarena Valdés, asesinada hace 5 años por empresarios depredadores de la tierra.

Seguiremos tu lucha peñi!!! pic.twitter.com/eDDYDnILjR — Illapu (@illapu) February 16, 2022

Organizaciones Mapuches han hecho un llamado a su militancia para acudir al Servicio Médico Legal de Temuco, donde se encuentra el cuerpo de Rubén Collio, para realizar un homenaje, con instrumentos y música de ese pueblo originario.

El lamngen Ruben Collio sufrió un accidente y perdió la vida... En horas del medio día se entregará su cuerpo en el servicio médico legal de Temuco..Antonio Varas 202.. Sería bueno ir a darle Newen a sus cercanos y recibirlo como corresponde.

Se agradece la difusión — Daniela Millaleo Montano �������� (@DanielaMillaleo) February 16, 2022

El activista Mapuche provenía de una familia de luchadores: en febrero de 2021, murió Marcelino Collío Calcomín, su padre, destacado dirigente Mapuche, integrante de la asociación Mapuche We Kuyen, quien luchó contra la dictadura de Pinochet y en los años noventa se integró al Consejo Ecológico de Lo Espejo. También era parte de la Plataforma Política Mapuche y acompañó a su hijo en la búsqueda de justicia por Macarena Valdés.

La Organización de Estudiantes Mapuche Valdivia - Wecheke Kawiñ convocó para esta noche a un acto en su memoria para "reivindicar la lucha por la defensa del territorio y la vida", según dice el llamado.