Pdte. Maduro: No queremos guerra con nadie, sino la paz

En entrevista para el medio chino CCTV, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la política de Estados Unidos (EE.UU.) contra Caracas es “injustificada e intervencionista” con la intención de provocar un cambio de Gobierno en el país suramericano.

Sobre la actitud hostil del mandatario estadounidense, Donald Trump, el presidente Maduro dijo que el inquilino de la Casa Blanca cree que “los únicos americanos son ellos y que todos nosotros los americanos del sur, del centro, los latinoamericanos, deben estar en función de los intereses de los negocios del poder estadounidense”.

En este sentido, el jefe de Estado venezolano destacó que ante la arremetida de Washington contra Caracas, la campaña #NoMásTrump ha recogido más de diez millones de firmas en rechazo al bloqueo impuesto contra Venezuela.

En medio de las crecientes hostilidades de la administración Trump, que tiene en el Gobierno de Colombia que preside Iván Duque un aliado estratégico en la región, Venezuela ha decidido movilizar fuerzas militares a la zona fronteriza para resguardar su soberanía.

“Yo he decretado la alerta naranja y he dispuesto la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para ejercicios especiales del 10 de septiembre al 28 de septiembre, porque nosotros no queremos conflicto armado con nadie, no queremos guerra con nadie”, expresó el presidente venezolano.

“Nosotros queremos paz, pero quien quiera paz tiene que prepararse para garantizarla, para defenderla”, concluyó.