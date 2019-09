Pdte. Maduro convoca a sector privado para impulsar economía

Con motivo del recrudecimiento del asedio estadounidense contra Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ratificó este miércoles su convocatoria al sector privado para contribuir a impulsar la producción nacional, en una nueva jornada de trabajo productivo desde Carrizal, estado de Miranda.

Según el mandatario las alianzas estratégicas con el sector privado son de suma importancia en esta coyuntura, por lo que se hace necesario dejar al margen las diferencias políticas e ideológicas para “producir por Venezuela”, resaltó.

“Atención, empresarios privados, tiendo mis manos ante ustedes y cuenten conmigo para resolver todos los problemas en materia tecnológica, productiva, logística, financiera ¡Vamos todos juntos por Venezuela!”, exhortó.

El presidente Maduro recordó que más allá de posturas políticas, las empresas producen para satisfacer necesidades del país, de los venezolanos. “Mas allá de que me quieran o no, hay un país que nos pertenece a todos, cuando produce no es solo para chavistas o no chavistas, sino para las familias de cualquier rincón de Venezuela”, enfatizó.

Apuntó, además, que es “la hora del trabajo, de la producción nacional”, al tiempo que aseguró que su país saldrá airoso de las actuales circunstancias.

El jefe de Estado catalogó de criminales las sanciones del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra la nación bolivariana, pues el modelo de las mismas es ilegal y unilateral, y viola las normas del derecho internacional al impedir el abastecimiento de medicinas y alimentos.