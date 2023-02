Presidente de Nicaragua: la dignidad de la patria no se negocia

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseveró este jueves que "la dignidad de la patria no se negocia" durante su alocución este jueves sobre la deportación a Estados Unidos (EE.UU.) de 222 personas sentenciadas por incitar a la violencia, al terrorismo, así como cometer actos que menoscaban la independencia.

El mandatario aseguró que no hubo ninguna negociación y que "esto debe quedar claro porque la soberanía del país, la dignidad de la patria no se negocia".

"En varias ocasiones, en diferentes actos públicos, yo venía planteando que toda esta gente que estaba en prisión, que estaba detenida por atentar contra la soberanía, contra la paz, contra el pueblo nicaragüense, como todos ellos eran agentes de potencias extranjeras", recordó.

Además, recordó que en otra ocasión "desafiábamos al Gobierno norteamericano, que tanto nos ha vilipendiado, nos ha acusado de tener ‘presos políticos’, y luego que en el Congreso de EE.UU., lo asaltaron ciudadanos norteamericanos del Partido Republicano".

"No iban armados, como sí andaban los terroristas aquí en abril, asesinando, quemando, destruyendo. No iban armados, todos vimos las escenas cuando entraron al Congreso, la policía no hizo mayor resistencia para que entraran y ahí hubo dos fallecidos", acotó.

El presidente Ortega comentó que tras este hecho vino la persecución y que "a esos sí los acusaron de estar atentando contra la seguridad de la gran nación norteamericana, de estar atentando contra la democracia de la gran nación norteamericana".

"No se trataba de negociar nada (...) este es un problema de principios para nosotros. Sabemos lo que es la esencia, el pensamiento de toda esta gente y que al final de cuenta son víctimas de la política imperialista, los utilizan, los financian, los arman (...) luego los mandan a buscar cómo destruir la paz y la estabilidad de un país", aseveró.

Por otra parte, afirmó que esta medida no se pedía nada a cambio. "Qué se habrán imaginado ellos que nos irán a pedir (…) No, no estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo y que se lleven a sus mercenarios", dijo.

El jefe de Estado reiteró que "todo lo que hacemos es para asegurar la paz" y destacó la fortaleza del pueblo que ha librado "las más grandes batallas, enfrentar los mayores desafíos y alcanzar la paz, como esa paz que hemos logrado reconquistar en el mes de abril, esta paz de la que estamos gozando ahora. Ahora que salieron los golpistas, los mercenarios, respiramos más paz aquí en Nicaragua".

Dijo que la lista original es de 228 personas pero ellos no aceptan a cuatro prisioneros que están por estos delitos" agrego "mal te paga quien te uso y te financiaba no los quisieron"dijo el Pte Daniel Ortega al referirse a los deportados por traidores a la Patria

En esta jornada, el presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (capital), magistrado Octavio Rothschuh, leyó el comunicado para informar que "se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo; por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica, pero además por lesionar los intereses supremos de la nación establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".