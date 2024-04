Nicaragua condena agresiones del imperio norteamericano a Venezuela

El Gobierno de Nicaragua denunció y condenó este jueves las agresiones y atropellos del imperialismo norteamericano contra el pueblo y Gobierno venezolano.

En un comunicado, Nicaragua rechazó “terminantemente cualquier intento de imposición, intervención o vasallaje, así como todos los servilismos y lacayismos que imperan en la política de los traidores y cobardes, que no tienen Patria”.

“Con la soberanía, el honor y la gallardía del pueblo del libertador Simón Bolívar, del pueblo del Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías, del pueblo de Nicolás y todos los patriotas que han luchado y luchan gloriosamente con orgullo nacional, defendiendo su derecho a la libertad y la independencia... Con esa Soberanía no se provoca. No se juega!”, acotó el comunicado.

Denunciamos y Condenamos las continuas agresiones y atropellos del Imperio Norteamericano.

Asimismo, manifestó que “el imperialismo y el colonialismo, ciegos, sordos, pretenciosos, crueles, malignos, profundamente malignos, son y serán vencidos por los pueblos unidos del planeta” y refirió que la espada de Bolívar se levanta ante los que pretenden arrasar a los pueblos del mundo.

“En hermandad y amor que no se vende, no se rompe, no se rinde, jamás, como espíritus y seres humanos valientes y lúcidos, los bravos pueblos, los bravos líderes, en sabios y bravos andares, hemos resistido, vencido y seguimos triunfando, luchadores invictos... Porque no pudieron, ni podrán! Porque vencemos y venceremos!”, subrayó.

De igual forma, envió abrazos al compañero presidente Nicolás Maduro Moros y reiteró que la “hermandad y amor que no se vende, no se rompe, no se rinde, jamás, como espíritus y seres humanos valientes y lúcidos, los bravos pueblos, los bravos líderes, en sabios y bravos andares”.