Mujeres mexicanas convocan a paro feminista

Porque lo que te pasa a ti, me pasa a mi. Porque tú eres yo y yo soy tu.



9 de marzo

Sin mujeres.



NO NIÑAS EN LAS ESCUELAS

NO MAESTRAS

NO MUJERES EN LA CALLE

NO VAYAS AL SÚPER

NO CONSUMAS NADA, ( NO PIDAS UBER NI RAPPI )

NO SALGAS A NADA

NO VAYAS A TU EMPLEO#UnDiaSinMujeres