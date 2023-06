Mueren ahogados más de 80 yihadistas y sus familias en Nigeria

Andy Vermaut shares:Escaping ISWAP Terrorists Drown In Borno River: … . New Telegraph gathered that the terrorists from the Lake Chad axis … of… Thank you. #AndyVermautFightsTerrorismEveryDay #TerroristsAreNeverReligiousOrSpiritualBeings #StopTheHateNow https://t.co/FnBIA4IR71 pic.twitter.com/x4BP7NNZ1P