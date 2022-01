El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retornó este sábado a sus labores desde el Palacio tras someterse el pasado viernes a un cateterismo cardíaco donde el procedimiento fue un éxito.

LEA TAMBIÉN: Presidente López Obrador se sometió a un cateterismo cardíaco

"Me da gusto informarles que ya salí del hospital, ayer ingresé al hospital Central Militar para que me hicieran un cateterismo, una exploración en las arterias y corazón, todo esto porque hace 15 días me hice un análisis y los médicos decidieron que tenían que hacerme un cateterismo", informó el mandatario.

El presidente López Obrador enfatizó que el procedimiento fue un éxito y agradeció al personal médico que lo atendió, "me hidrataron y luego me intervinieron con el cateterismo y decidieron no poner nada, es decir, encontraron que todas las arterias estaban bien sin ninguna obstrucción, el proceso tardó media hora", acotó.

Ya estamos de regreso en Palacio Nacional. Dicen los médicos que podemos seguir trabajando con intensidad en beneficio del pueblo y de la nación. pic.twitter.com/0nASfdB61c — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 22, 2022

Asimismo, el mandatario recordó que tras sufrir un infarto hace ocho años le toca visitar periódicamente a los médicos, "el tratamiento ya estaba programado, pero me contagié de Covid y me tocó esperar", recordó.

"Sentamos las bases para la transformación del país, sobre todo desterrar la corrupción de México y ver a la gente humilde (...) no a la corrupción y si a la justicia y fraternidad. Todavía nos falta un tramo hasta septiembre del 2024, si así lo dispone la ciencia y la naturaleza", enfatizó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, el presidente recordó que en caso de que le pase algo, cuenta con un testamento político, "tengo la seguridad que no se va a necesitar (el testamento), porque amor con amor se paga y sé que ustedes me quieren y yo los quiero a ustedes", concluyó.