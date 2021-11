Presidente mexicano condena muerte de dos migrantes en Chiapas

El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, condenó el miércoles la muerte de al menos dos migrantes por disparos de agentes de la Guardia Nacional (GNM) en el sureño estado de Chiapas.

De acuerdo a una primera versión de la GNM un migrante falleció y cuatro más resultaron heridos durante un incidente, registrado el domingo 31 de octubre en el municipio Pijijiapan, Chiapas.

1/5 La @ONUDHmexico y #OIM México lamentan la muerte de una persona migrante y las heridas contra otras personas migrantes por disparos de la Guardia Nacional en hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.⬇️ — OIM México (@OIM_Mexico) November 2, 2021

Sin embargo, el mandatario mexicano señaló en la mañana del miércoles que serían dos los fallecidos, al tiempo que criticó la actuación de los elementos de la GNM.

“Ya di instrucciones para que se ponga a disposición a estos elementos de la Guardia Nacional, del Ministerio Público, porque perdieron la vida dos migrantes, les dispararon, sí, no se detuvieron, pero no hicieron más que salir rápido sin detenerse de frente a donde estaba la patrulla de la policía de la Guardia Nacional, no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes”, dijo AMLO en conferencia de prensa.

Sobre la agresión a migrantes en Pijijiapan, Chis. por miembros de la @GN_MEXICO en la que falleció una persona, el @GobiernoMX reitera que bajo ninguna circunstancia se autoriza el uso de la fuerza contra migrantes, por lo que los involucrados se presentaron ante la autoridad. — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 3, 2021

A través de un comunicado la GNM informó que tres vehículos intentaron evitar el puesto de control, desencadenando un operativo por un camino rural de la zona. En esa búsqueda, los uniformados dieron el alto a una camioneta, pero el conductor habría intentado embestir a los agentes, lo que motivó sus disparos.

La institución reportó que al hacer una inspección, localizaron al menos cuatro personas heridas y una más que "no presentaba signos vitales".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó, de manera preliminar, que la víctima fatal hallada en el vehículo fue identificada como Cristóbal 'N', y que tenía nacionalidad cubana.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) anunció que abrió una investigación contra la GNM por el incidente en el que falleció un migrante el pasado 31 de octubre en el estado de Chiapas.

#CNDH inicia investigación por presunta responsabilidad de elementos de la @GN_MEXICO_ en la muerte de una persona de nacionalidad #cubana.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/zeldmdVH8R — CNDH en México (@CNDH) November 2, 2021

El sureste mexicano vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico de más 190.000 migrantes entre los meses de enero a septiembre, el triple de lo registrado en el 2020, quienes avanzan hacia el norte del país con el objetivo de cruzar a Estados Unidos.