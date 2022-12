López Obrador rechaza que EE.UU. actúe como un gobierno mundial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó este jueves que su homólogo estadounidense, Joe Biden, se refiriera a Estados Unidos como América durante la bienvenida al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y rechazó que la Casa Blanca quiera actuar como un gobierno mundial.

Durante su conferencia de prensa, que se realizó esta vez en Chetumal, estado de Quintana Roo (sureste), el jefe de Estado mexicano le expresó a Biden: “Con todo respeto, América somos todos”.

Sus declaraciones acontecieron luego de que Biden, a través de sus redes sociales, diera la bienvenida a Zelenski con la frase: “Bienvenido a América, presidente”.

López Obrador añadió: “Suele pasar en Europa y otras partes, cuando se habla de América pues es Estados Unidos. Pero América es el Perú, es Guatemala y es Belice y es México”, aseveró.

Reiteró su rechazo a que Estados Unidos quiera actuar como un gobierno mundial, por lo que sugirió al inquilino de la Casa Blanca empezar a decir “bienvenido a Estados Unidos”.

“Yo no digo que se le dé la bienvenida a un Presidente. Lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar, eso es: ¡Bienvenido a Estados Unidos! ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a Perú!”, recalcó.

El presidente López Obrador reclamó a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por recibir al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski y decirle "Bienvenido a América".



"¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos", dijo.



Más, en: https://t.co/IHu7cH8Qu2 pic.twitter.com/YA4JZLSbZb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 22, 2022

El mandatario mexicano adelantó que se reunirá con Biden el próximo 9 de enero, durante la X Cumbre de Líderes de América del Norte, y abordará varios temas, entre ellos la crisis política en Perú.

Manifestó que primero propondrá a Biden consolidar el desarrollo económico-comercial en el hemisferio y que todos los países de América se constituyan en una región económica-comercial.

Valoró que ello contribuirá a que no haya desequilibrios económico-comerciales, para que luego no se pretenda enfrentarlos con el uso de la fuerza y la hegemonía.

También propondrá implementar un programa de apoyo a los pobres de la región, para que la gente tenga oportunidades de trabajo y no se vea obligada a emigrar, dijo.

Como tercer tema, insistirá en que no haya injerencismo entre naciones. Al respecto, instó a “que no sucedan estas cosas como la del Perú, porque estén involucrados o no los estadounidenses en Perú, hay sospechas, porque no cuidan ni siquiera las formas”.

Recordó que “el primer mensaje después de la destitución del presidente Castillo fue el de la embajadora de EE.UU. en el Perú (Lisa Kenna), y luego cuando declaran estado de emergencia va la embajadora del Perú a entrevistarse con la presidenta nombrada por el Congreso en el palacio de Lima”.

Exigió que ningún país quite o ponga gobiernos en América latina a su antojo. “Respetar la soberanía de los pueblos, caminar juntos, no vernos como adversarios ni siquiera, mucho menos como enemigos, tratarnos como aliados”, insistió.

Además, cuestionó el accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que primero reconoció que el expresidente peruano Pedro Castillo era objeto de hostigamiento político, judicial y mediático, pero luego de su destitución estuvo de acuerdo con la salida política que forzó el Congreso peruano.