Presidente mexicano se reunirá con líderes de Chile y Colombia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que tendrá reuniones bilaterales con sus homólogos de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric, en su visita a esos países, la cual comienza este viernes.

López Obrador explicó que iniciará su viaje a Colombia el viernes tras su rueda de prensa diaria acompañado de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena; del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda.

En ese sentido, abundó que "Vamos en un avión de la Fuerza Aérea, es una pequeña comitiva, vamos a tener una reunión por la tarde del viernes con el presidente Petro, al día siguiente participamos en un acto recibiendo conclusiones de un plan para enfrentar los problemas relacionados con el narcotráfico, ese es el tema con Colombia".

En el interín, explicó que evitará sobrevolar el espacio aéreo de Perú para no padecer lo que llamó "una majadería": "Como no queremos que nos hagan una majadería porque, como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar (de Colombia) a Santiago de Chile”

Sobre la visita a Chile, sostuvo que tiene previsto "una reunión con el presidente Boric, un encuentro, posteriormente va a haber una reunión con todos los que estuvieron en México cuando (ocurrió) el exilio (durante la dictadura de Augusto Pinochet)", indicó.

"Todos los hermanos chilenos (estarán), va a ser muy emotiva porque vamos a estar en la Embajada de México en Chile y cuando (fue) el golpe de Estado muchos chilenos fueron protegidos en la embajada”, añadió.

“Se cumplen los 50 años del golpe del Estado y las circunstancias que llevaron a la pérdida de la vida del presidente Allende, que yo admiro mucho porque siempre buscó la transformación por la vía pacífica y fue víctima de canallas”, manifestó.

El viaje de López Obrador a Suramérica representa apenas su sexta gira al exterior tras casi cinco años de mandato, durante el que ha visitado Estados Unidos cuatro veces, y Centroamérica y Cuba una vez.