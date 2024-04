Honduras retirará de Ecuador a diplomáticos en apoyo a México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles durante su conferencia de prensa matutina que todos los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) respaldan a México por el asalto a la embajada en Quito, Ecuador.

Al respecto, el Gobierno de Honduras informó al presidente López Obrador que retirará de Ecuador a su personal diplomático como muestra de apoyo a México tras la irrupción a su embajada en Quito el pasado 5 de abril.

"La reunión la convocó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro y, al término, me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos, nada más que no alcanzó a decirlo. O sea que no es nada más el caso de Venezuela y les agradecemos mucho", sostuvo López Obrador.

“Todos ayudando, apoyando a México, respaldando a México. Nada más quiero decir que la reunión la convocó la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y al término me notificó que ellos también van a solidarizarse y van a llamar a sus representantes diplomáticos, nada más que no alcanzó a decirlo. O sea, no es nada más el caso de Venezuela, también Honduras y les agradecemos mucho”, dijo.

Previamente, el canciller Enrique Reina informó que Honduras retiró a la cónsul en Ecuador por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro.

Honduras se une a Venezuela y México quienes retiraron sus funcionarios diplomáticos en Ecuador después que policías de ese país irrumpieran la embajada del país azteca para sacar al exvicepresidente Jorge Glas quien ya está recluido en una cárcel.

En la reunión, convocada por la presidenta pro tempore de la Celac, Xiomara Castro, se dio a conocer una propuesta aprobada por los cancilleres, en la que los países miembros condenan el asalto a la sede diplomática, exigen sanciones contra Ecuador, y solicitan un salvoconducto para que Glas pueda ir a México.

En la cita López Obrador pudo constatar el apoyo de los países de la región. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el cierre de su Embajada y consulados en Ecuador, mientras que el mandatario de Bolivia, Luis Arce, aseguró que se sumaría a la denuncia del Gobierno mexicano.

Agregó que "procedemos a llamar a Tegucigalpa a consultas a nuestra Encargada de Negocios en el Ecuador. Asimismo, realizaremos las gestiones necesarias para respaldar las acciones de México ante la ONU y la Corte Internacional de Justicia".

Asimismo, este miércoles, la mandataria hondureña, Xiomara Castro, le notificó que también retirará de forma temporal a sus diplomáticos de Ecuador, como muestras de apoyo a la demanda de México.



El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no asistió al encuentro convocado por la Celac.

Los hechos, que desataron la indignación de varias naciones, ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron violentamente a la sede diplomática de México en Quito, Ecuador, para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien permanecía en calidad de huésped desde el 17 de diciembre de 2023 y se encontraba a la espera de viajar a la nación norteamericana.