Aumenta respaldo al paro de mujeres del 9M en México

Diversos movimientos feministas han reiterado su respaldo al paro convocado en México para el próximo 9 de marzo, que llevará como lemas "El nueve ninguna se mueve" y "Un día sin mujeres", con el fin de reiterar la lucha contra la violencia de género y a favor de la igualdad.

Además, uno de los objetivos también es demostrar la importancia de la labor que realizan las mujeres en la economía de los países; solo en México, más de 22 millones de féminas integran estas actividades, siendo el 40 por ciento de la fuerza laboral total.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa y enfatizó que quienes participen en el paro no deben recibir ningun tipo de sanción en sus repectivos lugares de trabajo.

En nuestra institución, la tolerancia y el respeto a las personas, en particular a las mujeres, se valora y se defiende.

La #UDLAP se suma a la convocatoria nacional de #UnDíaSinNosotras. pic.twitter.com/w6mcCfEG3u — UDLAP (@udlap) February 26, 2020

La primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, manifestó que "si no escuchan nuestros gritos y no escuchan nuestro llanto, escuchen la economía que manejamos (...) ¿No nos cuidan?, ¿Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería si no existiéramos más".

Asimismo, la Universidad Autónoma de Puebla, la Veracruzana y la de Juárez se sumaron a la convocatoria; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia mexicana, Arturo Zaldívar, y varias artistas de ese país.

De acuerdo con cifras oficiales, cada día en México son asesinadas entre nueve y diez mujeres, en tanto casi 3.800 investigaciones se iniciaron en el país por feminicidios, pero solo la cuarta parte culminó con un procesamiento.