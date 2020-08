AMLO rechaza negativa de Ahmsa a reparación por daño económico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó este jueves la negativa de la corporación Altos Hornos de México (Ahmsa) de devolver el sobreprecio que obtuvo con la compra-venta de la planta de Agronitrogenados y advirtió que los implicados "tienen que ser enjuiciados" al no existir "reparación del daño".

“Un nuevo dueño de Ahmsa estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares. Ayer dijeron que no, que nos lo van a pagar", explicó AMLO.

AMLO subrayó que la consulta para determinar la actuación judicial contra los expresidentes que han sido señalados de cometer presuntos actos de corrupción debe de ser abierta, convocada por la población.

“Imagínense que podamos decir: ‘ya no hay fraudes electorales en México, desapareció la corrupción, ya no hay tortura, ya no se perpetran masacres, ya no se violan los derechos humanos, ya no hay desigualdad social y el pueblo es feliz”, agregó AMLO.