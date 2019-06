López Obrador niega que haya ordenado detención de migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes haber ordenado la detención de migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos luego de que varias imágenes difundidas mostraron a uniformados reteniendo a la gente.



"No existe ninguna orden en ese sentido y vamos a revisar el caso, que no suceda, porque no es esa nuestra función", dijo en la conferencia matutina de este 25 de junio.

Sin embargo, al refrendar que México no quiere la guerra ni la confrontación con Estados Unidos,

López Obrador aseguró que la Guardia Nacional sí podrá detener legalmente a migrantes para controlar el flujo de personas que ingresa al país, respetando en todo momento sus derechos humanos.

Ya se desplegó la #GuardiaNacional en la frontera Sur —desde Chetumal hasta Tapachula— para regular, ordenar y asegurar los flujos migratorios en ����



Lo fundamental es garantizar los DDHH de las personas migrantes en nuestro país.



Avanzamos hacia la pacificación nacional. pic.twitter.com/RkaIHV4SHW — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de junio de 2019

Las declaraciones del mandatario se produjeron cuando algunos periodistas cuestionaron las funciones del Ejército y la Guardia Nacional, después de que se difundiesen unas imágenes que ORpara ingresar a territorio estadounidense por Ciudad Juárez.

No obstante, López Obrador reconoció que puede ser que se hayan producido excesos de las fuerzas mexicanas en el control de los migrantes en la frontera con Estados Unidos, pero aseguró que se van a investigar esos casos y que la orden es respetar los derechos humanos.

Al hablar durante su conferencia de prensa matutina sobre las medidas de control migratorio, el mandatario aseguró que lo que el Gobierno está haciendo es "hacer un registro de todos los que ingresan a nuestro país".

“Al mismo tiempo, estamos apostando por dar opciones a los migrantes, en sus lugares de origen y en México, y cuidando que no se violen derechos humanos”, precisó.

Sobre las recientes muertes de centroamericanos que cruzaban el río Bravo desde México a Estados Unidos, y si las fuerzas mexicanas han recurrido a la violencia para impedir esos cruces, reconoció que es posible.

El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el despliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras del país represente la colocación un “muro”, y reiteró que el objetivo es regular el flujo de migrantes que ingresan por el sur del territorio nacional.

México investiga presencia de terroristas del Estado Islámico

Por otra parte, López Obrador indicó que El Gobierno mexicano investiga la presencia de presuntos terroristas del Estado Islámico (EI) en la región y su posible intento de entrar en México.

México atiende caso de terroristas del Estado Islámico

"Sí, se tiene ya información y el gabinete de seguridad está atendiendo el asunto", dijo en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, cuestionado por un periodista sobre si tres presuntos terroristas podrían ingresar al país.

Si bien la información es algo confusa, en las últimas 24 horas varios medios locales citan un reporte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos que alerta de dos ciudadanos egipcios y un iraquí que podrían formar una célula del Estado Islámico y se encuentran por Centroamérica viajando con otros migrantes.