AMLO denuncia registro de empresas fantasmas con su nombre

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó este miércoles que el Minsiterio de Hacienda encontró un registro falso en que se le asocia como propietario de 26 empresas en Veracruz, situado al oriente del pais.

AMLO acusó que fue registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como dueño de las empresas junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por lo que las autoridades correspondientes investigarán al respecto.

“Soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades bienes, apenas tengo la cuenta donde me depositan (su salario como presidente), nunca he tenido tarjeta de crédito, nunca me ha interesado el dinero aunque no pienso que todo el que lo tiene es malvado”, agregó el presidente mexicano.

El pdte de México ⁦@lopezobrador_⁩ informa que ⁦@Hacienda_Mexico⁩ encontró un registro falso en el que se le asocia a él y su esposa como dueños de 26 empresas en Veracruz pic.twitter.com/ebUx86HpEJ — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) September 25, 2019

En tono sarcástico e indignante, el jefe de Estado deploró la acusación, “me rayé! Me convertí en empresario”, agregó.

López Obrador manifestó que de acuerdo con la información proporcionada por el SAT, todas las empresas están inscritas el 11 de agosto de 2019 en Boca del Río (Veracruz) y acusó que podría tratarse de alguien que busca hacer negocios ílicitos o de sus adversarios políticos.

AMLO señaló la importancia de las reformas jurídicas en México para castigar con rigor a quienes constituyen empresas fantasmas, porque incurren en evasión fiscal.