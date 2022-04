Pdte. López Obrador asegura que el litio es de los mexicanos

El presidente Andrés Manuel Lópéz Obrador aseguró este martes que con la aprobación de la Ley Minera en la Cámara de Diputados se aseguró que la explotación y distribución del litio sea de México.

Al celebrar el fallo aprobado en la cámara baja para nacionalizar la explotación y producción de litio, el mandatario mexicano aseguró que se van a revisar los contratos otorgados a corporaciones nacionales y extranjeras en el caso del mineral citado.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador detalló que se investigará a profundidad si cumplen con los procedimientos de exploración y explotación y aseguró que no se otorgarán permisos en la materia.

El @senadomexicano debate las reformas a la ley minera aprobadas por la Cámara de diputados y que buscan la nacionalización del #litio #LitioEsDeLosMexicanos @ConexiontlSUR pic.twitter.com/r0DONuu822 — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) April 19, 2022

"No se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio; también para que no haya incertidumbre, es básicamente el litio”, puntualizó.

De acuerdo con el presidente, el litio es un mineral estrategico para el desarrollo de México, por lo que –agregó– aunque no lo reconozcan sus adversarios, les importaba mucho que no se nacionalizara.

López Obrador señaló que tan solo en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se entregaron 150,000 hectáreas a algunas empresas, contratos que serán sometidos a revisión.

Por otra parte, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que recibió la minuta del proyecto de reforma a la Ley Minera, aprobada por la tarde en la Cámara de Diputados y que otorga el control al Estado para la explotación del litio en México.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la senadora aseguró que la reforma presentada a los diputados por el presidente López Obrador, fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente.