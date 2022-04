Más de 15 millones de mexicanos respaldan a López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue respaldado con más de 15 millones de votos para continuar con su mandato, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien finalizó el conteo en la tarde de este lunes.

A las 06H06 hora local el INE confirmó el 100 por ciento de las actas escrutadas (57.449), en donde López Obrador sumó 15.159.323 votos, lo que representa un 91,86 por ciento.

Sobre los votos nulos el Instituto registró 280.104 en total (un 1,69 por ciento), mientras que la cifra ofrecida por el ente electoral reflejó que 1.063.209 de ciudadanos votaron por que se revoque el mandato del jefe de Estado.

Los mecanismos de democracia directa, de democracia participativa, llegaron para quedarse, será obligación del @INEMexico seguirlos organizando, seguir cumpliendo con este reto de organizar exitosamente estos procesos: @C_Humphrey_J. pic.twitter.com/9SR0oU5Fr7 — @INEMexico (@INEMexico) April 12, 2022

El INE indicó que del total de votos, 8.287 se emitieron desde el extranjero, de los cuales el 76,31 por ciento de las boletas fueron por la permanencia del mandatario en el Gobierno mientras que el 23,10 por ciento de los mexicanos en el exterior pedían por revocación del Ejecutivo.

Un total de 16.502.636 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en México, lo que representó el 17,77 por ciento de las listas de votantes.

Por su parte el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador valoró la jornada como “éxito completo; la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país; por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el que siga o el que se vaya, reafirmando que el pueblo es el que manda”, dijo AMLO.

El Jefe de Estado señaló que “esto obliga a quien esté en la Presidencia a actuar con rectitud, honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín porque la gente no se lo permitiría”.