Pdte. mexicano ordena investigar a fondo asesinato de periodista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), precisó este miércoles que se realiza una investigación a fondo sobre el asesinato de de la periodista Lourdes Maldonado, el domingo pasado en Tijuana, Baja California.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales, todo esto, pero ya estamos trabajando”, dijo el jefe de Estado.

AMLO subrayó que no hay impunidad sobre este hecho, “pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio”, remarcó ante la pregunta de una periodista al relacionar al exgobernador Jaime Bonilla con la figura de la periodista asesinada.

Presentamos el resumen de la #ConferenciaPresidente de este miércoles 26 de enero de 2022. pic.twitter.com/RnFptJmL8j — Gobierno de México (@GobiernoMX) January 26, 2022

De igual manera el mandatario reiteró que no se van a hacer juicios sumarios y hay que tener confianza en que no se protege a nadie, ya no es el tiempo de antes. “Ayer lo dije, no somos iguales”, recalcó.

"Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad, matar a un periodista en México, es como matar a nadie”, fue una de las alertas realizada por periodistas que se manifestaron el martes 25 de enero, para reclamar justicia para compañeras y compañeros asesinados.

��[COMUNICADO] @RedDefensorasMx: condena el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López y exige que la FEADLE, sea quien realice la inmediata investigación y sanción de los responsables.

��Lee aquí el comunicado➡️https://t.co/viwSGGDEEw — IM-Defensoras (@IM_Defensoras) January 25, 2022

Lourdes Maldonado asistió a la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional el 26 de marzo de 2019, y expuso una problemática fronteriza. De igual manera medios locales reconocen que la periodista advirtió amenazas en su contra relacionadas con un conflicto laboral, cuya contraparte era Jaime Bonilla, entonces delegado federal y después gobernador.

La primera reportera asesinada con López Obrador como presidente fue Norma Sarabia, el 11 de junio de 2019 en Tabasco; y la segunda fue María Elena Ferral, el 30 de marzo de 2020, en Veracruz.

Sólo en 2021 asesinaron a José Luis Gamboa (10 de enero en Veracruz), Margarito Martínez Esquivel (17 de enero en Baja California), y recientemente a Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, también en Baja California.

La plataforma comunicativa Desinformémonos, desde un artículo realizado a propósito el asesinato de Lourdes Maldonado y de profesionales de la comunicación refirió que con reporteras y reporteros organizados señalaron que en un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social, pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.

El área de Redes de Periodistas y Libertad de Expresión de la asociación Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Por otra parte la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó el asesinato de Lourdes Maldonado, demandó a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda; y exigió al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la implementación de medidas eficaces que garanticen la protección de comunicadores y periodistas.