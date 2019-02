Sanciones de EE.UU. perjudican directamente al pueblo venezolano

Para BBC y The New York Times las sanciones de EE.UU. contra Venezuela forman parte de una política errada que fue puesta en práctica en Cuba.

Medios internacionales reconocieron que las sanciones financieras de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela afectan al pueblo venezolano agravando la situación interna del país suramericano.

En reportajes publicados por el medio británico BBC y por The New York Times destacan que las medidas contra el petróleo venezolano más allá de afectar el crecimiento económico del país, podría empeorar la calidad de vida de millones de venezolanos.

En el reportaje de BBC el investigador del centro de estudios WOLA (The Washington Office on Latin America) Geoff Ramsey, indicó que “las sanciones petroleras son muy fuertes. No sabemos si estas sanciones van a producir un quiebre del Gobierno, lo que sí sabemos es que va a haber un impacto en la población. El sufrimiento del pueblo venezolano va a aumentar por estas sanciones”.

Según lo reseñado por el medio británico las medidas económicas contra Venezuela han justificado el discurso del presidente Nicolás Maduro al acusar a EE.UU. de inducir la crisis económica que atraviesa el país.

“Ahora pueden decir, con más razón que antes, que la crisis económica es producto de la presión de Estados Unidos” afirmó Ramsey.

Por otra parte en el trabajo The New York Times, en opinión del sindicalista petrolero, José Boda si las sanciones no obligan a que el gobierno de Maduro se retire, provocarán mucho dolor a la gente”.

“Los ricos no dejarán de hacerse ricos; son los trabajadores quienes soportarán el costo de estas medidas”. afirmó Bodas.

En este sentido un estudio publicado recientemente por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geópolitica (Celag), reveló que todas estas acciones imperialista ha alcanzado pérdidas a Venezuela de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, lo que equivale a entre 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano o al Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente un año y medio.

Invasión de EE.UU.

El investigador del WOLA alertó sobre las consecuencias de una acción militar contra Venezuela y recordó que EE.UU. fracasó en Cuba con una política similar a la que ahora quiere aplicar en el país suramericano.

Geoff Ramsey dijo a la BBC que al pensar en una operación militar contra Venezuela se debe pensar en casos como los de Libia o Irak donde EE. UU. estimó que la invasión de estos países iba a ser muy fácil porque eran regímenes inestables y lo que hay que hacer es aislar a sectores y facilitar así una transición.

El pasado 28 de enero el Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió a las empresas e individuos estadounidenses comerciar con la petrolera venezolana PDVSA, que genera alrededor del 90 por ciento de las divisas fuertes del país.