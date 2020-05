Médicos advierten de inminente colapso hospitalario en Honduras

Especialistas en salud pública de Honduras advirtieron sobre un inminente colapso hospitalario en las próximas semanas en ese país, debido al notable aumento de la Covid-19.

El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Umaña, afirmó este viernes que esa situación está muy cerca de ocurrir al encontrarse la nación en una etapa exponencial de la enfermedad y tener su sistema sanitario debilitado.

Según los modelos, la epidemia se encuentra en una etapa clave, refirió el experto en medicina tropical y gestión hospitalaria Henry Andino, quien añadió que Honduras está realizando más pruebas diagnósticas desde inicios de mayo.

La tasa de positividad en el valle de Sula en ihss anda cerca del 62 % significa que el virus está a lo largo y ancho del valle. Ayudemos lo que resta cuarentena a no propagar más para que al momento de abrir economía sea menos posible contagios juntos lo lograremos — Carlos Umaña (@drcumana) May 8, 2020

Lamentó que gran parte de la población no ha hecho caso de la cuarentena vigente, en un país en que el virus evolucionó con mayor rapidez, sin dar tiempo a colocar cercos epidemiológicos en las zonas de infección. Advirtió que si no se implementan medidas más fuertes para que la población no colme las calles, no habrá hospital que pueda sostener al total de infectados.

En tanto, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, organismo gubernamental encargado de manejar la crisis, reconoció días atrás que no pueden determinar con exactitud cuándo ocurrirá el pico de la epidemia.

A casi dos meses de identificar el primer caso, las autoridades sanitarias de Honduras confirman 1.685 contagios (224 en las últimas 24 horas) y 105 fallecidos a causa de la Covid-19.

Un total de 154 personas se recuperaron del virus, que ha afectado significativamente al departamento de Cortés (norte), donde está ubicada la ciudad de San Pedro Sula, con 1.195 infectados y 87 fallecidos.