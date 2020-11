Médico de Maradona comparece voluntariamente a declarar

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien operó por un hematoma subdural en la cabeza a Diego Armando Maradona, se presentó este lunes de forma espontánea junto a su abogado Julio Rivas en la Fiscalía General de San Isidro, en la capital Argentina, Buenos Aires, para brindar una declaración.

En esa dependencia judicial, a cargo del doctor John Broyad, es donde se tramita la causa que investiga la muerte de Maradona. Allí declararon también las hijas del astro del fútbol mundial durante el transcurso del fin de semana.

En este contexto, el abogado de Luque explicó que la presentación del médico ante la justicia se dio pese a que aún no fueron notificados formalmente, ni tuvieron acceso al expediente. Se presentaron voluntariamente a declarar, amparados en el derecho contemplado en el artículo 162 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, según explicó el letrado.

La decisión surgió luego de que este domingo, efectivos de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) de San Isidro de la Policía Bonaerense, con la colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA), allanaran la casa particular y el consultorio privado de Luque.

Club Atlético #BocaJuniors rindió un sentido homenaje al fallecido astro del fútbol, Diego Armando Maradona, en #Argentina����https://t.co/tRQ0OfKF96 — teleSUR TV (@teleSURtv) November 30, 2020

Allí ocuparon teléfonos, computadoras, un sello médico, documentación y la historia clínica de Maradona que llevaba el neurocirujano.

Dicha diligencia tuvo lugar al amparo de la investigación que se sigue contra el facultativo por presunto homicidio culposo, para esclarecer su responsabilidad en el fallecimiento de Maradona, por posible impericia o negligencia médica.

Los fiscales decidieron dar luz verde a la acción de allanamiento tras las declaraciones testimoniales que brindaron este sábado Dalma, Giannina y Jana, las tres hijas del Pibe de Oro, fallecido el pasado 25 de noviembre.

Por su parte, luego del allanamiento, Luque declaró que "Están buscando un culpable, no se entiende qué están haciendo. Sé lo que hice y cómo lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía hacer con Diego".

"Estoy muy mal porque se me murió mi amigo. Él necesitaba ayuda. No había forma de entrarle: él tenía autonomía, él decidía todo el tiempo. Yo no podía decirle: ´Sobre este tema no podés decidir'. Diego era muy difícil. Me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Esa era la relación que teníamos", sostuvo. También negó haberle dado de alta de forma prematura.