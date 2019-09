Maradona perdió en su debut como entrenador en Argentina

Diego Armando Maradona debutó este domingo como entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata con una derrota frente a Racing Club por la fecha sexta de la Super Liga de Fútbol de Argentina.

LEA TAMBIÉN: España conquista título en Mundial de Baloncesto

Los visitantes abrieron el marcado por intermedio de Diego González a los 36 minutos del primer tiempo. Para la segunda parte y con el empuje de su hinchada, Gimnasia empató a los siete minutos de los segundos 45 minutos a través de Ariel García, no obstante, a los nueve del segundo tiempo marcó Matias Zaracho.

“Me quedó la amargura de no poder haber empatado al final (...) No terminamos de gritar el gol del empate que ya estábamos perdiendo 2-1. No me duele la cabeza, me duele el alma”, declaró Maradona en rueda de prensa.

El técnico de Gimnasia, cuestionó el arbitraje y no consideró la derrota un paso atrás, por el contrario, afirmó que seguirá esforzándose para sacar a Gimnasia del último puesto de la tabla de posiciones, donde se sitúa tras cinco derrotas y un empate.

"Estuvimos cerca sobre el final. Racing llegó dos veces e hizo dos goles. Fue práctico. Los muchachos estuvieron bien, hay que seguir trabajando, esto no se termina acá", indicó Maradona.

Los dirigidos por el astro argentino se mantienen en el último lugar con sólo un punto sobre 18 disputados y se mantiene en zona directa de descenso.