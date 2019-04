Maradona felicita a Boca Juniors en su 114 aniversario

El futbolista argentino, Diego Maradona dedico un video para celebrar al Boca Juniors por su aniversario 114, reseñaron fuentes informativas.

"Boca, sos el beso de mi madre", ese fue el conmovedor mensaje que dedicó Maradona desde México. Maradona inició su carrera con el Boca Juniors y en compañía de su felicitación al club resaltó ser un hincha más del equipo.

“Boca es una enfermedad, no tiene comparación, es pasión, es algo que te corre por la venas. Cuando vas para la cancha a ver a la Azul y Oro te tiembla todo el cuerpo, pero te tiembla por amor, no por miedo, como otros. No me importa que no hayamos ganado, soy más de Boca que nunca. Boca, sos el beso de mi mamá”

“#Boca, sos el beso de mi mamá”, el saludo de Diego, que con #OrgulloXeneize lo vimos vestir la azul y oro. pic.twitter.com/PQwWHhwLBU — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 3 de abril de 2019

El Club Atlético Boca Juniors, es un club local de Argentina de fútbol llamado así por ser del barrio La Boca en Buenos Aires, capital de Argentina.

Este 3 de abril celebra otro año de su fundación y es considerado como un club multidisplinario profesional, lo que posiciona a esta institución como una de las más importantes del balompié albiceleste y mundial.