Manifestaciones en Reino Unido exige fin del genocidio en Gaza

Miles de personas se manifestaron en el Reino Unido en solidaridad con Palestina y en contra del genocidio perpetrado por parte de Israel contra ese territorio desde el 7 octubre de octubre pasado.

Los manifestantes instaron al gobierno británico a exigir un "alto el fuego inmediato y permanente", el fin del bloqueo a Gaza y el cese del "ataque genocida" israelí.

Estas estuvieron organizadas por grupos como "Stop the War, Campaign for Nuclear Disarmament y Palestina Solidarity Campaign" en casi 40 lugares en todo el país el sábado, y tres el domingo.

Manifestación en el Reino Unido en solidaridad con Gaza y en contra del genocidio. pic.twitter.com/xFIbdGFxGa — Palestina Hoy (@HoyPalestina) February 12, 2024

Las acciones también abarcaron el sector universitario, a los que se unieron los sindicatos de los medios de comunicación, la educación y la administración pública.

El número de palestinos asesinados ascendió a 28 mil 340, mientras la cifra de heridos aumentó a 67 mil 984. desde que comenzó la ofensiva, según señaló el último comunicado del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

En tanto, permanecen miles de víctimas bajo los escombros y en carreteras, mientras las fuerzas de ocupación impiden a los servicios de emergencia y protección civil realizar las operaciones de rescate.