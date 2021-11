El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien realiza una gira por ciudades europeas para reunirse con líderes políticos y autoridades, responsabilizó al mandatario, Jair Bolsonaro, de colocar al país suramericano en una situación de aislamiento político y diplomático.

Ante cerca de un millar de personas congregadas en la universidad Sciences Po, en la capital francesa (París) para escuchar una conferencia suya, Lula expresó que el actual Gobierno puso a Brasil de espaldas al mundo.

Agregó que ese aislamiento es nocivo incluso para la comunidad de naciones, pues la participación activa de Brasil es necesaria para el orbe, acotó.

Discurso de Lula no Instituto Sciences Po em Paris https://t.co/2Ay89j9GML — Lula (@LulaOficial) November 16, 2021

Aseveró que “nadie quiere invertir en Brasil” debido a que Bolsonaro “es grosero con las mujeres, no ama a los negros, quema la selva, porque es violento con el pueblo autóctono”.

Entre otras críticas, lo calificó como “pieza importante de la extrema derecha fascista, nazi”, así como “mala copia de (Donald) Trump”. Señaló que “Bolsonaro no piensa, no tiene ideas. No entiende absolutamente de nada, a no ser decir tonterías, divulgar noticias falsas y destruir lo que nosotros construimos”.

Neste planeta que compartilhamos, o futuro da humanidade precisa ser construído com diálogo e não autoritarismo, com paz e não com violência; com mais livros e não mais armas.



�� @ricardostuckert pic.twitter.com/I1KHCufyu3 — Lula (@LulaOficial) November 16, 2021

El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) aseguró que “nunca vio a tanta gente pasando hambre en Brasil” como ahora. Además, solicitó a los estudiantes en el auditorio (entre los cuales había un grupo significativo de connacionales) que no dejen de votar en las presidenciales de 2022.

Sobre esos comicios, respecto a los cuales Bolsonaro ya anunció que será candidato, Lula manifestó que se siente preparado, motivado y dispone de buena salud para ser aspirante a la Presidencia.

Aseguró que el PT tendrá un candidato a Presidente del país y señaló que decidirá en el primer trimestre del año entrante si entra a la carrera presidencial.

Lula se reunió este miércoles con el mandatario francés, Emmanuel Macron, con quien conversó sobre la situación de hambruna en Brasil y la urgencia de contener la deforestación de la Amazonía, promovida por Bolsonaro. Antes había sostenido un encuentro con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Merci cher @LulaOficial pour ton amitié et ta présence à mes côtés aujourd’hui. Face à tous ceux qui jouent avec les peurs et veulent nous diviser, nous partageons tous les deux ce même combat contre le populisme, en France comme au Brésil. pic.twitter.com/wW36KWEBQ7 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 16, 2021

Su agenda para esta jornada incluye recibir el premio “Coraje Político 2021”, que le entrega la revista Politique Internationale. En la noche, debe viajar a Madrid, donde tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

De acuerdo con el activista de la reforma agraria y uno de los fundadores del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, João Pedro Stedile, un total de 20 millones de brasileños que viven con hambre y otros 70 millones padecen inseguridad alimentaria.

La crisis generada por la pandemia arrojó a la pobreza a 67 millones de trabajadores, según reveló la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares, realizada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esta oficina reveló que hay 14 millones de desempleados, seis millones de personas que ya no buscan trabajo y 40 millones que no tienen trabajo fijo y, en correspondencia, carecen de ingresos estables.