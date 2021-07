Lula promete visitar Argentina para agradecer la solidaridad

El ex presidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, durante una entrevista para un medio argentino agradeció la visita de Alberto Fernández y el apoyo de Cristina Kirchner cuando estaba detenido, tildando la acción como un gesto de solidaridad.

LEA TAMBIÉN: Brasileños se movilizaron exigiendo la renuncia de Jair Bolsonaro

Lula dijo que este año quiere viajar para agradecer al pueblo argentino por ser fiel a los lazos de amistad creados entre los dos países bajo su mandato. "Quisiera tomar un mate, un café con el presidente Alberto Fernández y otros compañeros con los cuales tengo tanta amistad. Es un país por el cual tengo un cariño enorme", agregó el exmandatario.

Lula abogó por la unión latinoamericana y dijo que la victoria de Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú muestran que la región empieza a recuperarse tras el "retroceso" económico, social y político que acompañó la llegada al poder de líderes conservadores en 2014/2015 tras años de gobiernos progresistas.

Entrevista para o jornal argentino @pagina12. Leia a íntegra: https://t.co/HnqcaFix6V — Lula (@LulaOficial) July 4, 2021

Al ser cuestionado sobre la situación brasileña confesó que "nunca imaginé que Brasil fuera a elegir como presidente a un genocida, a un facho al que no le gustan los negros o los LGBTI, es más, que no le gustan los sindicatos, no le gustan los trabajadores, no le gustan los indios, no quiere preservar nuestra selva amazónica", detalló.

También declaró que se encuentra impulsando en el Congreso Nacional junto a muchas entidades el impeachment contra el presidente Bolsonaro. Siempre con la esperanza de que la Cámara lo vote porque hasta ahora han rechazado 120 pedidos contra él.

Después de haber pasado 580 días en prisión acusado de injustamente de corrupción, Lula dijo sentirse satisfecho porque la Corte Suprema anuló los procesos en su contra y le devolvió todos sus derechos políticos. Al ser declarado inocente confesó que está decidido a empezar a recorrer su país a mediados de este mes y advierte que todavía no es candidato a suceder a Jair Bolsonaro, pero podría serlo.