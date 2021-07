Lula denuncia comportamiento genocida de Bolsonaro ante Covid-19

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó durante el fin de semana al actual jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, de tener un comportamiento genocida y tendencia a hacer el mal frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país suramericano.

LEA TAMBIÉN: Lula prevé que Bolsonaro no ganará la Presidencia en 2022

Lula dio tales valoraciones durante una entrevista donde aseguró que "Bolsonaro no piensa en hacer el bien", al tiempo que criticó la gestión del actual dirigente en la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19".

En ese sentido señaló que el mandatario "no se ha ocupado de la pandemia, no ha creído en la ciencia (...) no ha querido comprar vacunas cuando había, no ha incitado al uso de mascarillas ni a que la gente se quede en su casa y evite los baños de masa".

Asimismo, argumentó que Bolsonaro es "el responsable de una parte de los 540.000 brasileños que han muerto y por lo que considero que tiene un comportamiento genocida".

De acuerdo al expresidente brasileño, en algún momento Bolsonaro deberá pagar por su irresponsabilidad y por no hacerse cargo de la salud de la gente, a la par que afirmó que de haber estado en su lugar, habría establecido una serie de protocolos para que los brasileños recibieran la misma información, basada en datos científicos.

Lula, quien ocupó el Palacio de Planalto entre 2003-2011, se mostró convencido de que la solución en Brasil consiste en gobernar para los pobres y colocarlos en el centro de las preocupaciones del Estado.

���� É urgente defender e aprofundar o processo democrático no Brasil.



Eleições livres são uma conquista do povo. Não negociamos nossa democracia!



��: 2016 / Avenida Paulista (SP) pic.twitter.com/iQ1ue00xmC — Instituto Lula (@inst_lula) July 23, 2021

Para apoyar esa posición, adicionó: "la actitud de Bolsonaro parece fascista por su comportamiento y sus ataques. Ataca al pueblo, las mujeres, los negros, los sindicalistas, los antiguos presidentes de la República. Parece un ser no civilizado. Hay que ser duro con él porque él es así, solo se respeta a sí mismo".

Al ser interrogado sobre su posible candidatura en las próximas presidenciales (previstas, en principio, para octubre de 2022), confirmó que cuando llegue el momento, si tiene la misma salud y la misa voluntad, sí, será candidato.