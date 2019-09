Lula afirma que Bolsonaro está entregando Brasil

“No voy a abdicar... Conozco mi responsabilidad ante el pueblo brasileño”, afirmó el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el periodista Ignacio Ramonet, quienes lo visitaron en la cárcel de Curitiba el pasado jueves.

“Estoy preso, pero no me quejo, me siento más libre que millones de brasileños que no comen, no trabajan, no tienen vivienda; parece que están libres, pero están presos de su condición social, de la que no pueden salir”, declaró Lula, de acuerdo con una crónica de Ramonet, publicada en La Jornada.

Lula enfatizó que es no ignora la cantidad de juicios en su contra y duda que lo liberen, incluso si el Tribunal Supremo lo declara inocente, pues ya hay otros juicios en su contra, para que nunca salga de prisión.

“No me quieren libre para no correr ningún riesgo. Eso no me da miedo. Yo estoy preparado para tener paciencia y dentro de lo que cabe, tengo suerte: hace cien años, ya me habrían ahorcado, o fusilado, o descuartizado para hacer olvidar cualquier momento de rebeldía”, declaró el exmandatario brasileño.

Respecto a la gestión del actual jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, quien lleva ocho meses en el poder, el exdirigente obrero le manifestó a Ramonet que “está entregando el país” y denunció el involucramiento de Petrobras en los conflictos del país.

Lula recordó que Brasil siempre fue un país dominado por élites sometidas de manera voluntaria a Estados Unidos (EE.UU) y que, solo con la llegada al poder del Partido de los Trabajadores, en 2003, empezó a ser protagonista.

Entre los logros obtenidos durante los mandatos de su partido mencionó la entrada al G-20, la fundación de los BRICS (con Rusia, India, China y Sudáfrica) y la organización de los Juegos Olímpicos, por primera vez en un país emergente y de la Copa Mundial de fútbol, así como el crecimiento de las relaciones económicas con países de la región.

“Nunca hubo tanta integración regional en América Latina (...) Estados Unidos no quiere que seamos protagonistas, que tengamos soberanía económica, financiera, política, industrial y menos aún militar”, aseveró.

Asimismo, el diario mexicano refiere que, en el encuentro, Lula denunció la manipulación de los jueces y los procuradores de su caso, con el objetivo de encarcelarlo.

“Son ellos los que no tienen la conciencia tranquila. Yo soy inocente. Pero no me quedo de brazos cruzados. Lo que vale es la lucha”, expresó.

En ese sentido, llamó a quienes creen en su inocencia a defenderlo no solo con fe ciega, sino con argumentos, elaborando una narrativa.