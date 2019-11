Lula liderará acto en Sao Bernardo do Campo este sábado

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), quien fue liberado este viernes tras permanecer 580 días en la cárcel de Curitiba (sur) participará este sábado en un acto previsto en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo (sureste).

Desde la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao Bernardo, donde realizó su última comparecencia pública antes de entregarse a la Policía Federal, el líder brasileño emitirá un mensaje a la nación.

El coordinador del Movimiento de Trabajadores sin Techo y líder del Frente de Personas sin Miedo, Guilherme Boulos, convocó a acudir a Sao Bernardo, donde Lula inició su carrera política.

Lula vai sair agora da prisão. Amanhã vamos receber ele no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Todos a São Bernardo! — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 8, 2019

Además, esperan que también se registren actividades en diferentes lugares del país, por ejemplo, en Río de Janeiro se realizará un acto en una de las favelas (zonas populares) más grande de la ciudad, la Rocinha.

La liberación del fundador del Partido de los Trabajadores fue decretada por la Justicia a pedido de la defensa, luego que el Supremo Tribunal Federal (STF) revocara el jueves la prisión de una persona condenada en segunda instancia y con recursos de apelación pendientes.

8 de novembro de 2019, 580 dias de luta e resistência.



Foto: Ricardo Stuckert pic.twitter.com/pAuSdPR0gt — Lula (@LulaOficial) November 8, 2019

Lula, quien prometió recorrer el país otra vez para escuchar al pueblo y sumar fuerzas para un posible Gobierno, fue aclamado por cientos de seguidores e integrantes del campamento "Lula libre", que permanecían a las puertas de la penitenciaría desde que fue encarcelado.

"Ustedes no saben el significado y la importancia que tienen en mi vida, no tienen noción de lo que han significado para mí, me fortalecí aún más y me dieron mayor valentía; salgo de aquí con el mayor sentimiento de agradecimiento que un ser humano puede tener con otro y es lo que yo siento por ustedes", afirmó.