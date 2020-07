López Obrador da negativo a la prueba de Covid-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes en conferencia de prensa matutina que su resultado a la prueba de Covid-19 dio negativo.

López Obrador refirió que "ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado".

Añadió que "no me quita nada si por el protocolo de Estados Unidos tengo que hacerme otra prueba porque tengo que ser respetuoso de las normas de ese país. Y no hay ningún demérito en ello”.

La reunión de AMLO con Trump tendrá lugar para, según ambos mandatarios, destacar los esfuerzos que, junto a Canadá, los tres países imprimieron para la materialización del T-MEC.

Tenemos una relación fraterna, amistosa con todos los pueblos y con todos los gobiernos. Conferencia matutina. https://t.co/Cz9eKlYG2k — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 7, 2020

En su cuenta en la red social Twitter, López Obrador precisó que en conversación con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, “no podrá acompañarnos en Washington, pero aceptó visitar México tan pronto sea posible. Tenemos muy buena relación”.

�� Agenda de la visita oficial de trabajo del presidente @lopezobrador_ a los Estados Unidos de América.https://t.co/HUlK4ekt0s pic.twitter.com/KRr8c4vx7i — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 7, 2020

Sobre las relaciones con Estados Unidos, el presidente mexicano enfatizó que "quiero mantener una buena relación de amistad, como buenos vecinos, con el Gobierno de EE.UU., es lo que nos conviene".

Asimismo expresó que las relaciones entre ambas administraciones se han mantenido en términos de respeto, con una buena relación de cooperación y de amistad. También señaló que "vamos a ofrecer nuestra opinión, pero no vamos en un plan de confrontación, vamos a buscar convencer, el entendimiento y el diálogo, como lo hemos hecho en todos los casos".