AMLO exige que su país sea tratado con respeto y descarta ruptura diplomática con España

El presidente mexicano, Andrés Manuel Lçopez Obrador, ofreció declaraciones este jueves en torno al diferendo entre México y España, y precisó que su propuesta de pausar las relaciones no tiene nada que ver con una ruptura diplomática, como algunos avizoraron.

Como parte de su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional, el jefe de Estado hizo aclaraciones sobre sus declaraciones en la rueda de prensa de la víspera. Allí habló de distanciarse por un tiempo los dos Gobiernos para reordenar la relación bilateral y para que ambos pueblos tengan los detalles.

López Obrador dijo que recientemente empresas españolas como Iberdrola, Repsol y OHL abusaron de México. Añadió que esas compañías se percibieron como colonialistas en tierra de conquista, sin percatarse de que esa etapa se acabó. Puntualizó que eso no significa ruptura de relaciones.

Al respecto, comentó que cuando el presidente de Iberdrola visitó a la nación latinoamericana, no entendió la postura expresada por el Gobierno mexicano de que los tiempos son otros y, al contrario, insistió en que el saqueo era legal y no aceptó que contratos de los que se beneficiaron fueron fruto de un período de clientelismo de los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, y algunas Administraciones previas.

El Pdte @lopezobrador_ planteó poner "en pausa" la relación con España. El mandatario recordó que ha habido contubernio entre las grandes empresas españolas y los gobiernos neoliberales. Recalcó que México "ya no es tierra de conquista" �� pic.twitter.com/q3uu1XUx4N — Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) February 9, 2022

En opinión del mandatario, el clientelismo era tal, que una Secretaria de Energía fue directiva de esa empresa. Agregó que el expresidente Calderón, que desapareció a la compañía de Luz y Fuerza del Centro y dejó en la calle a 40.00 personas sin empleo con tal de favorecer a Iberdrola, al terminar su mandato se fue al consejo de administración de dicha empresa.

Según AMLO, estos privilegios garantizaron el carácter monopolista de la empresa, que ha ofendido a los mexicanos pues, además de que los altos funcionarios trabajen para ellos, ese tipo de relación destinó subsidios multimillonarios en favorecer a esas empresas, en lugar de destinarse a combatir la pobreza.

“¿Cuánto se llevó Repsol de México en el gobierno de Calderón solamente en subsidio ilegítimo, y los de OHL que fue la empresa favorita del sexenio pasado, también española?”, inquirió.

El gobernante reiteró que lo afirmado este miércoles está basado en estos datos, y por eso solicitó un período de pausa en las relaciones por el bien de los pueblos, pero no una ruptura.

La buena política demanda honestidad. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/XxHHuCSFIi — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 10, 2022

“A veces tarda el que se entienda que ya son otras condiciones. Como llevó bastante tiempo el saqueo, todo lo que fue el periodo neoliberal, 36 años, no alcanzan a internalizar de que esto ya es distinto, entonces hay que estarles avisando. Esto nos pasa con frecuencia, tenemos que estarles diciendo, ya no es el tiempo en que venían y no hacían ningún trámite… se les ponían los funcionarios públicos de tapete; ya no es así, ya no se acepta la corrupción”, aseveró.

Explicó que estas acciones tendrían la intención de serenar los nexos, pues el período del clientelismo ya pasó y es necesario que las empresas reconozcan la falta de respeto, e incluso pidan disculpas, algo que el mandatario recalca que no han hecho.

Presentamos el resumen de la #ConferenciaPresidente de este miércoles 9 de febrero de 2022. pic.twitter.com/fBuCcUyjDS — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 9, 2022

“No importa que no lo hagan”, subrayó. Sin embargo, dijo que sí transitarían hacia una etapa nueva, para que “los dos pueblos sepan cómo ha sido esa relación y que no vean en ello alguna fobia, sino la necesidad de respetarnos, y lo mismo ocurre en el manejo político”.

AMLO resaltó que, aunque ahora algunos se “rasgan las vestiduras”, no recuerdan que el presidente del Consejo Bancomer, banco español con mayor presencia en México, llegó a intervenir en asuntos internos del país y se opuso a su candidatura a la presidencia y lo tildó de populista. Subrayó que esas empresas "se sentían dueñas del país”

“Y hora se ofenden, pero no hay ruptura”, reiteró y aseguró que irían despacio para que asimilen que los tiempos han cambiado y para que reciban su descontento con los abusos cometidos contra los mexicanos.