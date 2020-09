Lionel Messi confirma continuar jugando en el Barcelona

El delantero argentino, Lionel Messi, confirmó este viernes durante una entrevista para un medio de comunicación de España, que continuará jugando en el Club Barcelona tras no llegar a un acuerdo de su salida del equipo con el presidente de la institución, Josep María Bartomeu.

Messi afirmó que desde inicio de año le había comentado a Batomeu sobre su deseo de salir del Club para dar paso a nuevos jugadores, y en principio, el acuerdo era que “al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí” expresó Messi.

�� Abrimos un hilo de vídeos con las mejores frases de #Messi en la entrevista a @GoalEspana.



¿Qué le llevó a querer irse del @FCBarcelona_es? ¿Por qué ha tardado tanto en romper su silencio? pic.twitter.com/3Wfk4ZbbHB — Goal en español (@Goal_en_espanol) September 4, 2020

El argentino señaló que para salir del Barcelona debía de pagar 700 millones de Euros de la cláusula de rescisión establecida en el contrato firmado en el año 2017, o de lo contrario entrar en un juicio contra el Club español. Ante la situación, Messi aseveró que “jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona”.

“El presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio” agregó el delantero del Barcelona.

Messi refirió que haber tomado la decisión de continuar en el plantel sería para no enlodar su imagen y no comprometer al Manchester City o al PSG, equipos que estarían interesados en adquirir al jugador.

“Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se dé y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas. Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas este virus y volver a la normalidad” comentó Messi.