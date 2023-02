Líder Supremo iraní conmuta sentencias a convictos

El Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Seyed Ali Jamenei, decidió indultar y conmutar las sentencias de decenas de miles de convictos, incluidos los imputados por recientes disturbios, informaron el domingo fuentes gubernamentales.

El Ayatolá Jamenei refrendó la propuesta del jefe del Poder Judicial del país, Qolamhosein Mohseni Eyei, quien le propuso al Líder Supremo otorgar indultos a reclusos procesados por tribunales de diversas instancias en homenaje a la victoria de la Revolución Islámica.

El dirigente iraní sancionó la amnistía y la reducción de condena también para los procesados por protagonizar los recientes disturbios antigubernamentales en Irán.

Con motivo del 44.º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica, el ayatolá Jameneí ha aprobado una propuesta de indulto o reducción de penas a un gran número de condenados por tribunales ordinarios, y también los condenados y acusados durante los últimos disturbios. pic.twitter.com/5cpa7oZt31 — Jameneí Multimedia (@JameneiM) February 5, 2023

Entre las condiciones de esas medidas se incluye no cometer espionaje en favor de intereses extranjeros, no tener vínculos directo con agentes de inteligencia foráneos, no cometer asesinatos o lesiones intencionales, no destruir instalaciones gubernamentales, militares o públicas, y no contar con querellante particular.