Kim Jong-un afirma estar dispuesto a reunirse con Trump

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, afirmó que su nueva reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, es una de las principales prioridades de la política exterior del país asiático para 2019.



Durante su discurso de Año Nuevo, Kim Jong-un informó que "está dispuesto a reunirse con Trump en cualquier momento" para continuar el diálogo norcoreano-estadounidense para la paz en la península de Corea.

#ÚLTIMOMINUTO I El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asegura estar dispuesto a reunirse con el presidente de EE.UU., @realDonaldTrump en cualquier momento



"Si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo delante de todo el mundo [...] e insiste en las sanciones y la presión a nuestra república", dijo Kim, "no nos quedará otra opción que considerar una nueva vía para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses".



Kim Jong-un instó a Washington a tomar las medidas correspondientes como respuesta a los pasos hacia la desnuclearización que la nación asiática ha dado hasta el momento.



El mandatario norcoreano hizo referencia la reunión con Donald Trump el pasado mes de junio en Singapur, cuando dijo que habían mantenido "conversaciones fructíferas" e "intercambiado ideas constructivas".



En aquel encuentro, Kim y Trump firmaron una vaga promesa sobre la desnuclearización de la península Coreana, pero desde entonces no se han logrado grandes avances, ya que Pyongyang y Washington discuten sobre el significado de esa propuesta.



El líder norcoreano indicó que EE.UU. y Corea del Sur no deberían seguir llevando a cabo ejercicios militares conjuntos y consideró que esos ensayos son "una fuente de tensión" para la península coreana.

