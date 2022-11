Kasym-Zhomart Tokayev reasume la presidencia de Kazajistán

H.E. Mr. #NursultanNazarbayev President of Kazakhstan 1991 - 2019 came to the inaguration of the New President of #Kazakhstan for the next 7 years presidency 2022 - 2029 H.E. Mr. Kassym Jomart Tokayev ⁦@TokayevKZ⁩ ~ #IniDiplomasi #DubesRIKazakhstanTajikistan #RintisKemajuan pic.twitter.com/vp6lSDHdP2