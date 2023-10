Justicia francesa asegura castigo a autores de falsas alarmas

Nous serons intraitables avec ces plaisantins qui répandent la psychose.



Ils seront retrouvés et punis.



Je demande aux procureurs des poursuites systématiques et la plus grande fermeté.



16 enquêtes sont déjà ouvertes.



La peine encourue: 3 ans ferme et 45 000€ d’amende. https://t.co/tuzx9pcXRI