El cantautor español Joan Manuel Serrat ofrecerá cuatro conciertos en Argentina, como parte de su gira de despedida, a la cual ha titulado "El vicio de cantar 1956-2022".

Serrat, ante el agotamiento de las entradas de sus tres presentaciones previstas para los días 19, 20 y 25 de noviembre en el Movistar Arena enclavado en el barrio porteño de Villa Crespo en Buenos Aires, decidió agregar un concierto extra para el día 26.

Se trata de un prolongado adiós y acercamiento al público que compartió momentos de su vida y sus canciones por más de 50 años, tras dos años de impasse forzoso provocado por el azote de la pandemia de la Covid-19.

Serrat retornará por última ocasión a los escenarios en los cuales brindará un recorrido por su prolífera carrera, mediante temas considerados clásicos de la cancionística hispana como “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, “Esos locos bajitos”, “Penélope” y “Aquellas pequeñas cosas”, entre otros.

Al referirse a los motivos de su gira y anunciar la misma Serrat señaló que “han sido dos años largos, duros con grandes pérdidas y con mucho tiempo de reflexión; he pensado que todo es muy frágil y que está bien: antes que me reitre una pandemia como me tenía retirado, antes que me retire el tiempo o que me retire la gente, me retiro yo; pero me retiro de subirme a los escenarios, no de vivir”.

El cantautor catalán de 78 años iniciará esta serie de conciertos el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York, mientras prevé culminarla el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Además de Argentina, en Latinoamérica y el Caribe pretende igualmente ofrecer conciertos hasta este momento en República Dominicana, México, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Costa Rica, y Chile.