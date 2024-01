Cerca de 40 personas sufren heridas tras colapso de ático en Italia

A #Pistoia una festa di matrimonio si trasforma in tragedia: ieri sera il solaio di un ex convento ha ceduto, gli invitati sono precipitati al piano terra. Una trentina i feriti, sei sono gravi, ma non in pericolo di vita.

La Procura ha aperto un'inchiesta.



Fenesia Calluso pic.twitter.com/qJGdlRItS3