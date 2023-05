Irán insta a fortalecer unidad de países integrantes de la OPEP

#OPEC Secretary General #Haitham_Al_Ghais arrived in #Tehran on Friday to hold talks with President #Seyyed_Ebrahim_Raeisi and #Oil_Minister Javad Owji.https://t.co/2A8Jjptnbc#MohammadSadegh_Razmi#Roydad_Naft_News_Agency pic.twitter.com/D0O3RPJr9G