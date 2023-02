Irán rechaza manipulación occidental sobre su realidad política

El ministro de Relaciones Edteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, rechazó las líneas principales de lo que llamó la manipulación de las potencias occidentales contra Teherán, en una entrevista exclusiva que sostuvo con teleSUR, durante su reciente visita a Caracas, Venezuela.

LEA TAMBIÉN: Presidente de Cuba se reúne con el canciller de Irán

El canciller pesa, celebró que "a pesar de que hay una distancia geográfica entre Irán y los países latinoamericanos los corazones de los pueblos están muy cercanos" y dijo que Teherán no tiene, a diferencia de Estados Unidos "patio trasero o patio delantero".

En ese sentido, dijo que Irán no reconoce "un patio trasero a ningún país y, como República islámica de Irán en nuestra política no buscamos conquistar países o no nos consideramos en un bloque, así que entonces no estamos buscando nada de eso".

Amirabdollahian rechazó las tergiversaciones occidentales sobre sus planes de desarrollo nuclear y aclaró que su país "según la resolución del parlamento nosotros aumentamos y intensificamos nuestras actividades nucleares pacíficas".

En ese sentido, aclaró que la "realidad es que nosotros en base de nuestras creencias religiosas y también a base de los principios no buscamos fabricar bombas nucleares, cosa que los gringos fabricaron y utilizaron contra los pueblos".

Denunció que, sin embargo "presidente de Francia, Emmanuel Macron, decía hace unos días después de reunirse con el primer ministro de Israel que habría consecuencias para Irán si continuaba en en los planes de fabricar una bomba nuclear, lo cual es falso", concluyó.

"Irán no es ninguna amenaza para ninguna parte para ningún país en el mundo; el programa pacífico nuclear iraní es para el bienestar de nuestro país", apuntó el canciller.

Por otra parte, rechazó las declaraciones antiiraníes del jefe de Gobierno alemán en su reciente gira por América del Sur para recabar apoyo proucraniano y dijo sobre tales declaraciones: "nosotros estamos en contra de la guerra en Ucrania; la raíz de la guerra en Ucrania son los movimientos y las provocaciones de OTAN y Estados Unidos", por eso dijo que Irán "lo que busca es un esfuerzo para establecer la paz y también llegar a un alto de fuego".

Rechazó, asimismo, que "algunas autoridades occidentales siempre buscan intervenir en los asuntos internos de nuestro país y nosotros no vamos a permitir a nadie intervenir porque es el pueblo Irán y que decide y toma decisiones sobre su país".

Para ampliar dijo los recientes disturbios en su país se iniciaron tras la manipulación de "los reclamos legítimos de algunas mujeres en Irán [frente a lo cual] el imperialismo buscó utilizarlo".

El canciller iraní realizó una gira internacional por varios países de la región, en los cuales incluyó Venezuela, Nicaragua y Cuba.