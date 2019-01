Acto de juramentación del presidente venezolano Nicolás Maduro

El artículo 231 de la Constitución de la República de Venezuela establece el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional (AN). Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente no pudiese tomar posesión ante la AN, lo hará ante el TSJ". Foto:Reuters