Caída de proveedor de Internet provoca apagón masivo en la red

Un fallo masivo en un proveedor de servicios de computación provocó este martes la caída de importantes páginas web y portales de Internet, que involucró a sitios en línea de cadena comerciales, periódicos, y de Gobiernos en el mundo, entre otros.

Algunos de los sitios que se cayeron fueron son Amazon, Twitch, Reddit, The New York Times, The Verge, Gizmodo, El Mundo o El Periódico, según reportes de los usuarios o de los mismos portales.

DownDetector lista también a Twitter como una de las plataformas que está sufriendo problemas, especialmente a la hora de cargar las imágenes.

��#ALERTA | Caída masiva y global del servicio de Internet. Afecta los servidores de webs importantes y medios como Amazon, Reddit, Twitch, Vimeo, NY Times, Financial Times



��Se inició con la caída de 'Fastly', uno de los mayores servidores web mundiales pic.twitter.com/MJcdq02g2h — Dataclave (@Dataclave) June 8, 2021

"Una gran interrupción se ha extendido por Internet, dejando fuera de línea a muchos sitios populares, incluidos Amazon, Twitch y Reddit", dice The Verge en un comunicado de prensa que ha emitido a través de un documento de Google, al estar su portal caído.

No solo The Verge está experimentando problemas: también se han desconectado una gran cantidad de sitios de noticias, incluidos CNN, The New York Times, The Guardian, Vice, Gizmodo o The Financial Times.

Otros portales como la web del Gobierno británico, Spotify, Vimeo o Shopify también están caídos.

Uno de los mensajes que más aparecía es "Error 503 service unavailable", que es el error que salía al intentar acceder a las páginas caídas.

El proveedor de servicios de computación Fastly asegura haber identificado el fallo que ha dejado este martes a decenas de páginas web en todo el mundo sin servicio y haberlo resuelto: "nuestra red global vuelve a estar en línea".

"Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales", asegura la compañía en su web, que ha ido subiendo mensajes cada 10 minutos de las novedades.

Los problemas en las web de medios de comunicación, redes sociales y plataformas de compra "online" comenzaron alrededor de las 10H00 horas GMT.

"Dos minutos antes, a las 09H58 horas GMT, Fastly publicó una incidencia que señalaba "actualmente estamos investigando el posible impacto en el rendimiento de nuestros servicios CND (las redes de distribución de contenidos".

A las 10H44 horas GMT, la empresa aseguró que había identificado el problema y que estaba intentado buscar una solución.

Finalmente, a las 10H57 GMT la compañía afirmaba haber resuelto el fallo, aunque advertía que quizás los clientes puedan estar experimentando una carga más lenta de las páginas.